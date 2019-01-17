РИАМО - 17 янв. Возгорание гаражей в Полярном проезде столицы локализовано на площади 300 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 14:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6, где происходило загорание в одноэтажных металлических гаражах. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

«На место пожара направлена лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. Принятыми мерами в 16:05 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.