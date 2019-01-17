РИАМО - 17 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов определил приоритеты в работе областного парламента на весеннюю сессию, основное внимание будет уделяться социальной политике, экологии и здравоохранению, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг открылась весенняя сессия Московской областной думы. По словам Брынцалова, в 2019 году страна приступает к реализации национальных проектов, определенных указами президента России Владимира Путина.

«Это решение вопросов повышения качества жизни граждан, снижения уровня бедности, улучшение жилищных условий, увеличение продолжительности жизни, ускорение технологического развития страны. Для Мособлдумы также важнейшими сферами останутся традиционные направления: социальная политика, экология, переход на систему раздельного сбора отходов, модернизация системы здравоохранения, совершенствование транспортной инфраструктуры и многое другое», – отметил Брынцалов.

Кроме того, в особый приоритет выделен мониторинг и анализ правоприменительной практики.

«Необходимо выстроить систему, которая позволила бы через мониторинг и анализ правоприменения выйти на контроль за реализацией законов», – подчеркнул парламентарий.

В первом квартале думой будет проведен мониторинг правоприменения двух областных законов – «О поддержке территориального общественного самоуправления в Московской области» и «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».