РИАМО - 17 янв. За два года в Подмосковье обновили около 5 тысяч автобусов, что составляет порядка половины от всего автобусного парка в регионе, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«За прошлый год Московская область и на частных и на региональных маршрутах поменяла 2784 автобуса. То есть почти 3 тысячи из 10,5 тысяч были поменяны в течение прошлого года на новые. За два года мы поменяли почти половину парка всех автобусов. Почти 5 тысяч автобусов мы поменяли за два года», - сказал Тресков.

Он отметил, что средний возраст региональных автобусов в Подмосковье составляет 3,8 года, у частных перевозчиков - менее 3 лет.

«На этот год мы тоже планируем поменять автобусы. «Мострансавто» планирует поменять более 600 автобусов и частные перевозчики планируют поменять порядка 1,5 тысяч автобусов. Как мы понимаем, это около 2 тысяч еще», - добавил Тресков.

Ранее Тресков сообщил, что Московская область располагает самым большим автобусным парком в России - 10,5 тысяч транспортных средств. Они обслуживают 2,1 тысячи маршрутов. Ежегодно подмосковные автобусы перевозят около 1 миллиарда пассажиров.