РИАМО - 17 янв. Google исправил ошибку, при которой некоторые столичные детские сады обозначались, как детские крематории.

Ранее на картах Google обозначения некоторых московских детских садов изменили на обозначение крематориев. Это было связано с технической ошибкой.

В четверг днем при вводе запроса «детский сад» на картах появляются обозначения дошкольных учреждений.

В декабре Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей в связи с невыполнением требований закона, по которому нужно удалять из поисковой выдачи ссылки на ресурсы с незаконной информацией.