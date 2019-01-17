РИАМО – 17 янв. Усиленные меры будут приняты для расчистки снега на федеральной трассе М-10 в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Россия».

17 и 18 января в Московском регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления, характеризующиеся снегопадом и усилением ветра.

«В Московской области на федеральной трассе М-10 «Россия» для очистки от снега мобилизовано 28 единиц техники, в том числе: 17 КДМ, 2 автогрейдера, 2 автопогрузчика, 5 тракторов с плужком и 2 со шнекоротором», – отмечается в сообщении.

Управление автодорогой просит водителей быть предельно внимательными при движении по автотрассам и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В Подмосковье и Москве на четверг и 18 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели.

В Московский регион 18 января придет оттепель, днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов, ожидается метель.