РИАМО - 17 янв. Компания «Аэрофлот из-за снегопада и метели отменила и перенесла на более позднее время свои рейсы из международного аэропорта «Шереметьево», сообщается на сайте компании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 17 и 18 января», – говорится в сообщении.

Отменены 24 рейса на четверг и два рейса на 18 января. Также 16 сегодняшних рейсов перенесли на более позднее время. Из них десять рейсов запланировано отправить в четверг, а остальные – 18 января. Речь идет как о полетах внутри страны, так и о вылетах за рубеж.

Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота».

«Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-55-55 (Москва), 8-800-444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании», – добавляется в материале.

Ранее представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево» сообщил, что воздушная гавань работает в штатном режиме в метель.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.