РИАМО - 17 янв. До конца года в Подмосковье планируют создать как минимум 120 новых автобусных маршрутов, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Мы сегодня четко понимаем, что необходимо устанавливать новые маршруты. У нас с 1 января открыто уже 53 новых маршрута. . Планируем в этом году установить еще не менее 120 маршрутов», - сказал Тресков.

По его словам, новые маршруты уже появились в Химках, Наро-Фоминске, Рошале, Электростали, Черноголовке и других муниципальных образованиях Московской области.

Тресков также отметил, что на создаваемых маршрутах будут курсировать новые автобусы.

«Парк автобусов для перевозки будет увеличиваться в течение всего года», - добавил Тресков.

Ранее Тресков сообщил, что Московская область располагает самым большим автобусным парком в России - 10,5 тысяч транспортных средств. Они обслуживают 2,1 тысячи маршрутов. Ежегодно подмосковные автобусы перевозят около 1 миллиарда пассажиров.