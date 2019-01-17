РИАМО - 17 янв. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел очередную проверку возведения инновационно-технологического центра, который строится в рамках второй очереди на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчиком объекта является министерство строительного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение двух корпусов которые состоят из двух основных функциональных зон: производственной и административно-офисной. Общая площадь зданий переменной этажности (1-3) составит 8445 квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 350 рабочих мест», – говорится в сообщении.

В ходе проверки инспекторы выявили замечания по качеству работ, нарушение ведения технической и исполнительной документации. Также возникли вопросы к организации строительной площадки.

«По вышеуказанным нарушениям генеральный подрядчик ООО «Пэтруско» будет привлечен к административной ответственности», – отмечается в материале.

Плановое завершение работ по строительству инновационно-технологического центра – третий квартал 2019 года.