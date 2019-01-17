РИАМО - 17 янв. Порядка 1 миллиарда человек в год пользуются автобусами в Подмосковье, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«У нас сейчас в Московской области самый большой парк автобусов по России - это 10,5 тысяч. Такого большого количества автобусов нет ни в одном субъекте Федерации. Это 2,1 тысячи маршрутов, 152 перевозчика. Наши автобусы перевозят порядка 1 миллиарда пассажиров в год», - сказал Тресков.

Он отметил, что объем рынка перевозок в Московской области оценивается примерно в 40 миллиардов рублей.