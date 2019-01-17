РИАМО - 17 янв. Аэропорты Московского авиационного узла работают штатно в снег и метель, сообщили РИАМО представители воздушных гаваней.

«Аэропорт работает, мы отправляем и принимаем рейсы по расписанию. Сведений о закрытии аэропорта не поступало», - сказал представитель «Жуковского».

Представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево» также отметил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

В свою очередь, представитель пресс-службы аэропорта«Домодедово» уточнил, что проблем с вылетом и прибытием рейсов нет.

«Аэропорт «Домодедово» готов к работе в условиях метели и низких температур. Аэродромные службы регулярно чистят взлетно-посадочные полосы, а также измеряют их коэффициент сцепления специальным прибором. Нормативное значение коэффициента определяется состоянием покрытия ВПП и не опускается ниже 0,3. При необходимости, полосу обрабатывают жидкими и гранулированными химическими реагентами, чтобы предотвратить образование гололеда», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что резерв реагентов формируется на десять дней непрерывного снегопада. В настоящий момент задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в «Домодедове» нет.

По его словам, для содержания аэродрома используются 60 единиц спецтехники, которые оборудованы датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости.

Аэропорт «Внуково» также работает штатно, подтвердил сотрудник справочной.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.