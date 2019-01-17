РИАМО - 17 янв. Инспекторский состав Главгосстройнадзора начал проверку хода строительства жилого дома №9, который возводится на улице Леонида Булавина в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По проекту площадь пятиэтажного здания составляет 3964 квадратных метров. Дом рассчитан на 78 квартир, которые предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Строительство дома в графике. Планируемый срок завершения работ – второй квартал 2019 года», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступает МБУ «Архитектура и градостроительство». Проверка на объекте продлится до 24 января, говорится в сообщении.