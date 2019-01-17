РИАМО - 17 янв. В христианский праздник Крещение на особо охраняемых природных территориях Москвы разместят 17 купелей, порядок во время проведения крещенских купаний обеспечат полицейские, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Всего будет оборудовано 17 купелей в природных парках. Из них восемь купелей организованы ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования Москвы. Их разместят в природно-историческом парке «Битцевский лес», в парке «Покровское-Стрешнево», – говорится в сообщении.

Две купели появятся и в парке «Кузьминки-Люблино». Окунуться можно будет и на территории парка «Серебряный бор».

Купели оборудуют и на территории исторического парка «Измайлово», в Терлецком лесопарке, в заказнике «Теплый Стан», на территории зоны отдыха «Тропарево».

Также на природных территориях силами префектур административных округов и управ районов города Москвы будет организовано девять купелей.

Иордани появятся в парках «Москворецкий» в районе Кировской поймы, на улице Твардовского, на улице Живописная.

Купели будут размещены на территории Карамышевской набережной, в историческом парке «Измайлово», в парке «Косинский», в историческом парке «Останкино».

Желающие смогут окунуться и в Крюковском лесопарке.

Купели будут оборудованы мостиками и деревянными лестницами с перилами для спуска в воду. Рядом с иорданями установят раздевалки и туалетные кабины. Посетителям будет предложен горячий чай.

Порядок во время проведения крещенских купаний будут обеспечивать УВД по АО Москвы.

«Проезд к местам купания будут контролировать сотрудники ГИБДД. Обеспечение безопасности на воде возложено на сотрудников МЧС и поисково-спасательные станции (ПСС)», – подчеркивается в сообщении.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 59 оборудованных площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.