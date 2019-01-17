РИАМО - 17 янв. Сведения в отношении ООО «Крылья» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта с ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Крылья» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений зданий ФБУ «Авиалесоохрана». Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Крылья» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.