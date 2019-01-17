РИАМО - 17 янв. Движение транспорта открыли по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова в столице, она является частью большого проекта реконструкции вылетной магистрали, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы открываем новую разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе. Строители сдали ее на год раньше запланированного срока. Таким образом, не в первом квартале 2020 года, а уже сейчас водители, двигающиеся в сторону области, смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк 2,5 километра до Канала имени Москвы и обратно», – сказал Собянин.

Он добавил, что новая эстакада – часть большого проекта реконструкции вылетной магистрали Волоколамского шоссе. Большая часть работ на Волоколамском шоссе завершена, осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАДом и участок магистрали от МКАДа до реки Сходня.

«Планируем завершить реконструкцию Волоколамки в 2021 году», – подчеркнул мэр.

Строительство разворотной эстакады велось в рамках реконструкции участка Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК. Левоповоротная двухполосная эстакада обеспечивает разворот на Волоколамском шоссе при движении из центра в область, а также съезд на улицу Академика Курчатова.

Общая протяженность дорог, построенных при сооружении разворотной эстакады, составила 511 метров, в том числе 340 метров собственно эстакада и 171 метр подъездные дороги. Открытие эстакады позволит сократить избыточный пробег транспорта и улучшить дорожную ситуацию на Волоколамском шоссе и транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

«В рамках реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК была проведена реконструкция основного хода Волоколамского шоссе (1,32 километра) с разворотом у МЦК (0,63 километра), местных проездов (1,18 километра) и подземного пешеходного перехода в районе улицы Академика Курчатова. Всего было построено и реконструировано 3,64 километра дорог», – добавляется в материале.

В рамках благоустройства прилегающей территории обустроены газоны на площади 10,85 тысячи квадратных метров, высажено 109 деревьев и 654 кустарника. Во II квартале 2019 года планируется завершить переустройство инженерных коммуникаций (в общей сложности – 67 километров).

В настоящее время продолжаются работы на двух участках Волоколамского шоссе. На участке шоссе от МКАД до реки Сходня планируется построить или реконструировать дороги общей протяженностью 1,8 километра. В рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируется заменить устаревшую развязку типа «кленовый лист» на развязку с направленными съездами большей пропускной способности.