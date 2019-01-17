РИАМО - 17 янв. Пожарные тушат возгорание в одноэтажных металлических гаражах в Полярном проезде Москвы, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В четверг в 14:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6, где происходит загорание в одноэтажных металлических гаражах.

«Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают с соблюдением правил охраны труда. На место пожара направлена лаборатория Главного управления МЧС России по Москве», – отмечается в материале.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

Пожарные локализовали возгорание в гаражах>>