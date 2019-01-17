РИАМО – 17 янв. В наукограде Троицке начали производство уникального медицинского аппарата, который позволяет взять анализ крови без боли и острых иголок, сообщает в четверг «Российская газета».

«Стерильность абсолютная, а ранка заживает очень быстро. Фантастика? Нет, это реальная российская разработка, поддержанная Фондом «Сколково», АСИ и московским Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере», – отмечается в статье.

Вся прелесть аппарата заключается в суперлазере, безопасном для глаз и рук.

«Подносишь палец, нажимаешь кнопку, и в ту же секунду в нем образуется микроканал, достаточный для забора крови на клинический анализ. Причем глубина «прокола» регулируется: для ребенка и для взрослого мужчины она, конечно, будет разной. Боль ни тот, ни другой в любом случае не почувствует – лазер работает ювелирно и при этом не требует ни дорогих «расходников», ни защитных очков», – перечисляется в сообщении.

В материале также уточняется, что благодаря разработке удастся сэкономить денежные средства.

«Сегодня во всех больницах и поликлиниках для анализа крови из пальца используют два типа «прокалывателей». Первый – обычная заточенная пластинка из нержавеющей стали. Стоят такие относительно дешево. Но есть и минусы - острая боль, так как разрез получается очень глубоким. Болеть ранка может несколько дней: здесь многое зависит от мастерства медсестры. При этом медицинский работник и сам рискует уколоться, например, при утилизации использованных иголок. Поэтому такие «пластинки» считаются устаревшими, многие страны от них уже давно отказались», – подчеркивается в статье.

Второй тип «прокалывателей» - безопасные автоматические ланцеты в пластиковом корпусе.

«Подносишь такой «колпачок-наперсток» к пальцу, нажимаешь кнопку-пружинку, и из него на секунду выскакивает игла, а потом прячется обратно. При этом нажать кнопку во второй раз не получится - в корпус встроена автоматическая защита от повторного использования. Такие ланцеты - «колпачки» намного дороже обычных. К тому же в России не производятся: больнице один такой обходится в среднем в 8-12 рублей», – добавляется в материале.

Это именно тот случай, когда мы можем говорить об эффективном импортозамещении.

По сравнению с зарубежными аналогами стоимость одного прокола на лазерном приборе примерно в два раза ниже.

«Она не превышает 5,5 - 6 рублей», – делится автор проекта и руководитель медицинского стартапа «НСЛ» Екатерина Савчук.

По ее словам, разработка аппарата длилась более 10 лет.

«Наш стартап образовался из другой компании, которая производит лазерные кристаллы. Мы уже провели клинические испытания и получили регистрационное удостоверение, лицензию на производство. Ресурс прибора рассчитан не менее чем на 80 тысяч проколов - это примерно пять лет бесперебойной работы. После чего мы можем провести техобслуживание, и он проработает еще пять лет», – заключила Савчук.