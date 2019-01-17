РИАМО - 17 янв. Поведение блогеров, перекрывших улицу Новый Арбат ради съемок клипа, является грубым нарушением правил дорожного движения и совершенно недопустимо на улично-дорожной сети, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц ради съемок клипа на совместную композицию перекрыли три полосы Нового Арбата. Это вызвало гнев пользователей социальных сетей, которые обвинили молодых людей в создании опасной ситуации на дороге.

«Новый Арбат – одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей. Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие. Мы считаем, что это была совершенно глупая выходка ради привлечения внимания», – говорится в сообщении.

Столичная Госавтоинспекция уже проводит проверку по факту данного инцидента.