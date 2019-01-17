РИАМО – 17 янв. Среди вещей, которые пассажиры «Яндекс.Такси» забывали в автомобилях на новогодних праздниках, оказались 10 бутылок вина, 18 елок и одна плюшевая свинья, сообщается в блоге сервиса.

«Чаще всего водителям приходится возвращать телефоны, рюкзаки, зонтики и очки. Зимой в топе лидеров оказываются шапки, шарфы и варежки. А во время новогодних праздников люди оставляют в машинах нехарактерные для других сезонов предметы», — говорится в сообщении.

Так, пассажиры во время праздников забыли в такси 28 санок, 18 елок, четыре фейерверка, одну плюшевую свинью, 62 новогодних подарка, 10 бутылок вина, одну банку красной икры и 11 пар коньков.

Самый быстрый способ вернуть вещь – позвонить водителю. Его номер телефона можно найти в течение суток после поездки – зайти в меню приложения «Яндекс.Такси», а затем в историю поездок. Кроме того, можно написать или позвонить в службу поддержки сервиса. Для этого не нужен смартфон, с которого был сделан заказ такси.