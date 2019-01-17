РИАМО - 17 янв. В поселке Андреевка городского округа Солнечногорск начали снос торгового центра, построенного под линией электропередачи, сообщается на сайте районной администрации.

Солнечногорский городской суд удовлетворил иск федеральной сетевой компании «Единой энергетической системы» о признании построек самовольными и их сносе, но владельцы ТЦ проигнорировали судебное решение.

«Для сноса расположенного под линией электропередач незаконного строения площадью 440 квадратных метров в Андреевке городского округа Солнечногорск привлечены техника, сотрудники правоохранительных органов и судебные приставы», – говорится в сообщении.

До сноса ТЦ в «Мосэнергосбыт» были отправлены письма для прекращения электрификации данного одноэтажного объекта.