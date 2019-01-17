РИАМО – 17 янв. В России за 2018 год наблюдалось более одной тысячи опасных природных явлений, максимальное количество опасных явлений наблюдалось в период с мая по сентябрь 2018 года, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Всего отмечалось 1040 опасных явлений, связанных с метеорологическим фактором, с пожарной опасностью, с сильным ветром, превышающим 25 метров в секунду, и с очень сильными осадками. Из них 465 выделяются как явления, которые нанесли экономический и социальный ущерб», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что максимальное количество опасных явлений наблюдалось в период с мая по сентябрь 2018 года.