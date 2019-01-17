РИАМО - 17 янв. В одном из столичных кафе в центре Москвы обнаружили тело пенсионерки, следователи проводят проверку по данному факту, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что пожилая женщина скончалась в одном из кафе в столичном ГУМе. Пенсионерка подавилась булкой и умерла от удушья.

«Днем 16 января в зале одного из кафе, расположенного в центре Москвы, было обнаружено тело женщины 1951 года рождения. Предварительная причина смерти – асфиксия в результате блокирования дыхательных путей инородным предметом», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила собеседник агентства.

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