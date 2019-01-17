РИАМО - 17 янв. Около 12 часов светило солнце в декабре 2018 года в Москве, что в 120 раз больше, чем в 2017 году, когда солнце светило только 6 минут, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Декабрь 2018 года оказался светлее предыдущего в 120 раз. Солнышка было гораздо больше, оно светило целых 12 часов», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что декабрь 2017 года в столице был тусклым и темным, время солнечного сияния составило всего 6 минут.