РИАМО - 17 янв. В 2019 году в Московской области свыше 160 тысяч неработающих пенсионеров получают региональную социальную доплату к пенсии, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2019 году доведена до уровня 9908 рублей, ее получают более 160 тысяч жителей Московской области», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Граждане, которые претендуют на получение доплаты к пенсии, должны быть не работающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», – пояснила Фаевская.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. И кроме того, для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, достигших 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения до 23 лет.