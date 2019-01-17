РИАМО - 17 янв. В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в 2019 году включено 2654 дома, лифты отремонтируют в 427 МКД, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Основной объем работ на объектах планируется начать уже весной, по завершении конкурсных процедур, аукционов и других подготовительных мероприятий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева не менее четверти всех домов, включенных в годовую программу, будет отремонтировано комплексно. Это означает, что около 650 МКД будет охвачено не менее чем двумя видами работ одновременно (к примеру, ремонтом кровли и лифтового оборудования)», - говорится в сообщении.

Лифтовое оборудование в 2019 году запланировано отремонтировать в 427 многоквартирных домах Московской области. При этом будут устранены неполадки или произведена замена более 1,2 тысячи единиц лифтового оборудования (электродвигателей, лифтовых подвесок, кабин лифта, тормозных устройств).

«По поручению губернатора в Московской области реализуется комплексный подход при проведении всех видов работ по ремонту и благоустройству. Это означает, что там, где это возможно, планы по капитальному ремонту МКД синхронизируются с благоустройством дворов, ремонтом подъездов, модернизацией наружного освещения, а также с мероприятиями программы «Формирование комфортной городской среды», - подчеркнул Пестов.

Он добавил, что благодаря такому подходу за короткие сроки удается обеспечить максимальный положительный эффект от выполняемых мероприятий для жителей.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. С 2014 года по начало 2019 года в рамках данной программы в Подмосковье уже выполнен капитальный ремонт более 11,7 тысячи МКД.