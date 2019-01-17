РИАМО - 17 янв. Возле пруда в поселке Образцово Щелковского района работники торгового дома «Елисеевский» разместили грунты неизвестного происхождения, за загрязнение водоохранной зоны оштрафовали руководителя фирмы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии провели административное расследование по факту загрязнения водоохранной зоны пруда в поселке Образцово Щелковского района. О нарушении законодательства в Минэкологии сообщил житель поселка.

«В ходе расследования установлено, что ООО «Торговый дом «Елисеевский» по согласованию с администрацией Щелковского района должен был проводить работы по расчистке рыбоводных прудов и благоустройству территории. Работники общества разместили в водоохранной зоне пруда грунты неизвестного происхождения», – отмечается в сообщении.

За нарушение правил обращения с отходами исполнительный директор ООО оштрафован. Устранение нарушения находится на контроле инспекторов эконадзора.

«Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами чревато наложением штрафа на юридических лиц в размере до 250 тысяч рублей или приостановлением деятельности предприятия на срок до 90 суток», – добавляется в материале.