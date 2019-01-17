РИАМО - 17 янв. В столице подготовили 59 мест для крещенских купаний, накануне праздника спасатели проверят безопасность льда водоемов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Купели и майны оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни», — сказал Бирюков.

Он добавил, что накануне обряда сотрудники МЧС проверят безопасность льда водоемов.

По словам Бирюкова, в православные храмы и церкви, которые исторически не имеют водопровода, сотрудники «Мосводоканала» доставят цистерны с водой - для заполнения емкостей и купелей. Традиционно в новой Москве у трех мест купания будут установлены мобильные банные модули.

Крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Безопасность и комфорт обеспечат сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных и медицинских служб.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.