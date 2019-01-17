РИАМО – 17 янв. Столичным автолюбителям советуют пересесть на метро из-за непогоды, в Москве в ближайшие дни ожидается снег, метель и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Пришли суровые январские будни. Сегодня и завтра (17 и 18 января – ред.) снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Едем аккуратно, дистанцию держим, вблизи рекламных щитов и заборов не паркуемся», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют воспользоваться столичной подземкой.

В Подмосковье и Москве на четверг и 18 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели.

В Московский регион 18 января придет оттепель, днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов, ожидается метель.