РИАМО - 17 янв. На Крещение в Подмосковье и Москве ожидается снег, порывы ветра будут усиливаться до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого 18 января в Московском регионе ожидаются метель, порывистый ветер до 18 метров в секунду. Днем прогнозируются снег и мокрый снег, порывы ветра ослабнут до 15 метров в секунду. В Москве будет 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье — минус 3 – плюс 2.

«В ночь на субботу, 19 января, Московский регион окажется в тыловой части циклона, атмосферное давление начнет расти, а температура будет понижаться, к утру до минус 6-4 градусов в Москве и минус 8-3 по области. Гололедица местами будет сильной. Пройдет умеренный снег, западный ветер еще местами может усиливаться до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Днем снег будет небольшим, утренние показания термометров сохранятся и в течение 19 января.

Двадцатого января прогнозируется небольшой снег. Ночью – минус 7-5 градусов в столице, и минус 10-5 по области, днем соответственно минус 5-3 и минус 8-3 градуса. 21 января также ожидается небольшой снег, ночью будет минус 12-7 градусов, днем — минус 10-5. 22 января местами пройдет небольшой снег, и похолодание продолжится: ночью до минус 17-12 градусов, днем — минус 14-9.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.