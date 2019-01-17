РИАМО - 17 янв. Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, метель и снегопад ожидаются в Москве 17 и 18 января, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 17 января с сохранением до 10 часов утра 18 января в Москве ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель, снежные заносы, накаты, гололедица и усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также необходимо избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. По возможности лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В Подмосковье и Москве на четверг и 18 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели.