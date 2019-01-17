РИАМО - 17 янв. В столице в этом году планируют открыть еще два детских технопарка, в которых можно будет изучать робототехнику, IT, космонавтику, био- и нанотехнологии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня День детей-изобретателей. Убежден, что креативные идеи ребенка надо уважать и поддерживать, для этого мы и создаем детские технопарки. Сейчас их 15, они есть в каждом округе Москвы. А в этом году мы откроем еще два», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в технопарках ключевыми направлениями станут робототехника, IT, космонавтика, био- и нанотехнологии, моделирование, промдизайн.

«У технопарков сильные индустриальные партнеры, такие как Яндекс, Cisco, Росатом. А выпускники могут получить допбаллы к ЕГЭ при поступлении в профильный вуз», – уточнил мэр.

Как отмечается на сайте детских технопарков «Лига будущего», детский технопарк – это специальная детская учебно-экспериментальная зона, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Подобные технопарки расположены на территории вузов, высокотехнологичных предприятий и взрослых технопарков – инновационных научно-производственных комплексов.

В детских технопарках ребята не только осваивают современные инструменты – от компьютерных программ до 3D-принтеров. Создавая проекты, ребята презентуют и защищают свои научно-технические решения, получают навыки проектной и командной работы, учатся конкуренции, эффективности и практическому мышлению.

Детские технопарки знакомят с предметами, которых нет в школьной программе, дают возможность узнать все о современных технических профессиях. В них учат робототехнике, космонавтике, авиации, автомобилестроению, энергетике, нанотехнологиям, геоинформатике, информационным технологиям, программированию, микроэлектронике, конструированию, инженерному проектированию, дизайну, архитектуре, 3D-технологиям, технологиям виртуальной реальности и компьютерной анимации.