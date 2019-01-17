РИАМО - 17 янв. В Московской области за новогодние праздники на свет появились свыше 2 тысяч младенцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«За период с 31 декабря по 8 января в подмосковных учреждениях родовспоможения появились на свет порядка 2,1 тысячи младенцев», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что в Подмосковье работают 42 учреждения родовспоможения, в том числе - современные центры материнства и детства.

«Из них 5 были открыты в 2017 году в Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске», – перечислил Матвеев.

Он добавил, что в Московской области сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

«Перинатальные центры оснащены современной медицинской техникой – МРТ, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам. Кроме того, для работы в учреждениях привлечены высококвалифицированные врачи, способные оказать медицинскую помощь самого высокого уровня», – подчеркнул Матвеев.

Кроме того, в областных центрах материнства и детства созданы все условия для помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.