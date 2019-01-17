РИАМО - 17 янв. Генеральная прокуратура России направила исковое заявление в Московский областной суд к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и ряду соответчиков об обращении в доход страны их имущества, сообщается на сайте ведомства.

«Основанием для подачи искового заявления послужили полученные органами прокуратуры в результате надзорной деятельности сведения о том, что бывший чиновник фактически является владельцем значительного количества объектов недвижимости и автотранспортных средств», - отмечается в материале.

Право собственности на объекты недвижимости и транспортные средства, принадлежащие Шестуну и приобретенные на его незаконные доходы, регистрировалось как на его родственников, так и на доверенных ему лиц. Это делалось для ухода от необходимости декларирования и сокрытия своего реального имущественного положения.

Часть имущества была отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены им в свою пользу и пользу близких ответчику лиц. В исковом заявлении фигурируют свыше 670 объектов недвижимости и 22 автомобиля, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей.

Исковое заявление направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.