РИАМО - 17 янв. Исполнение консолидированного плана госзакупок в Подмосковье в 2018 году составило почти 100%, на закупки приходится около половины всех средств консолидированного бюджета региона, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Впервые консолидированный областной план закупок превысил отметку в 300 миллиардов рублей и составил 326,6 миллиарда рублей. Это значительная сумма. Исполнение составило почти 326 миллиардов (325,8 миллиарда рублей - ред.), почти 100%», - сказала Волкова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что на закупки приходится около половины всех средств консолидированного бюджета Подмосковья. При том, что в 2018 году был увеличен объем бюджетного финансирования ремонта и строительства дорог, на развитие инфраструктуры, благоустройства.