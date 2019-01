В этот уикенд жители Московского региона смогут увидеть уникальную фотовыставку Дэвида Боуи, посмотреть кинопремьеру «Две королевы», послушать артистов Большого театра в тропиках «Аптекарского огорода», узнать о крещенских традициях и обсудить любимые телесериалы на ВДНХ. Куда сходить в выходные с 18 по 20 января в Московском регионе, читайте в подборке РИАМО.

ПЯТНИЦА, 18 января

Артисты Большого театра на «Тропической зиме»

© пресс-служба Аптекарского огорода

Концерт артистов Большого театра в рамках фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» 18 января пройдет в «Аптекарском огороде». В концерте принимают участие меццо-сопрано Евгения Асанова и главный концертмейстер постановок в Большом театре, потомственный пианист Павел Небольсин, который аккомпанирует лучшей оперной паре в мире – Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. Прозвучат композиции Штрауса, Массне, Беллини, Доницетти, Вагнера. В билет на концерт включено посещение всех выставок и экспозиций сада. Рекомендуемый дресс-код – smart casual, cocktail и удобная обувь.

Где: Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Цена: от 1200 до 1600 рублей

СУББОТА, 19 января

Маркет «4 сезона»

© Группа Маркет «4 сезона» "Вконтакте"

Одна из постоянных ярмарок Москвы – маркет «4 сезона» 19 и 20 января пройдет в Центре дизайна Artplay. Посетители найдут на маркете более 2000 уникальных вещей, среди которых одежда и аксессуары от дизайнеров, украшения, косметика, рюкзаки и многое другое от модных шоурумов. Также в программе – мастер-классы, фудкорт и многое другое.

Где: Москва, Центр дизайна Artplay

Цена: бесплатно

Выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю»

Выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю» с 11 января проходит в Центре фотографии им. братьев Люмьер. Экспозиция объединяет два выдающихся имени в истории 20 века – легендарного фотографа Стива Шапиро и культового музыканта Дэвида Боуи. На выставке можно увидеть портреты Боуи с уникальной 12-часовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе. Кадры из этой съемки были использованы Боуи для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed, а также попали на обложки журналов People и Rolling Stone.

Стив Шапиро прославился тем, что снимал портреты известных личностей – Мартина Лютера Кинга, Жаклин Кеннеди Онассис, Мухаммеда Али, Энди Уорхола, Мартина Скорсезе и Вуди Аллена. На выставке пройдут кинопоказы о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекции о его участии в киносъемках, особенностях его сценических образов и их влиянии на моду.

Посетить выставку можно до 31 марта.

Где: Москва, Галерея Братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

Спектакль «Пушкин»

© Московский Губернский театр

Спектакль «Пушкин» в постановке Сергея Безрукова 19 января можно увидеть в Губернском театре. Действие охватывает большой период жизни поэта, от ссылки в Михайловское и приезда туда Пущина в 1825 году до трагической дуэли 1837 года. В постановке показан живой человек, со своими страстями, жизненными коллизиями. Пушкин предстает озорным, ранимым, страстно любящим друзей и ненавидящим врагов, острым на язык и скорым на дерзкий поступок, окруженным шпионами третьего отделения.

Где: Москва, Московский Губернский Театр

Цена: от 2500 рублей

Крещенский концерт

© Сайт Культура. РФ

Фольклорный концерт «Крещенский вечерок» 19 января пройдет в подмосковном центре культуры «Мечта». В программе – лекция о традициях празднования Крещения на Руси, гадание, колядки, в которых смогут принять участие все желающие, выступление ансамбля русской народной песни «Соседушки» и детского фольклорного коллектива «Летичко».

Где: Московская область, Ленинский р-н, п. Измайлово, д. 2, Центр культуры, спорта «Мечта»

Цена: бесплатно

«Индустриальный» каток в Парке Горького: новинки сезона и стоимость>>

Встреча любителей сериалов

© сайт Музея кино на ВДНХ

В Музее кино на ВДНХ 19 января стартует цикл встреч, посвященный телесериалам. Первая встреча будет посвящена культовому фильму «Очень странные дела». Вместе с киноведом Алисой Мамедовой посетители музея поговорят о ностальгии, атмосфере 80-х и творчестве Стивена Кинга. Одним из главных вопросов станет то, как создатели сериала конструируют образ прошлого и для чего. Лекция будет сопровождаться показом и анализом видеофрагментов из сериала, который вышел на Netflix в 2016 году, и уже первые два сезона завоевали премию «Золотой глобус».

Где: Москва, ВДНХ, Музей кино, павильон №36

Цена: 100 рублей

10 открытых катков в парках Москвы 2019>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

Премьера фильма «Две королевы»

Британская историческая драма «Две королевы» с Сиршей Ронан и Марго Робби выходит в российский прокат 17 января. Это захватывающая история по роману Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии – королевы Шотландии» о противостоянии безжалостной Елизаветы I и дерзкой Марии Стюарт, история соперничества в политике и любви двух рыжеволосых красавиц. Саундтрек к фильму уже отметился призом Hollywood Music.

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

Что посмотреть в кино в январе 2019: «Фаворитка» и еще 14 лучших фильмов месяца>>

Премьера фильма «Романтики «303»

Мелодрама в духе «Перед рассветом» про молодых путешественников «Романтики «303» – еще один повод для того, чтобы отправиться в кино в этот уикенд. Главная героиня отправляется на «Мерседесе 303» через всю Европу в Португалию, чтобы встретиться со своим бойфрендом Алексом, но по пути встречает парня, который изменит ее жизнь. Если вы давно не были в отпуске, то фильм вас вдохновит, ведь на протяжении всего роуд-муви мелькают пейзажи Германии, Бельгии, Франции о Португалии.

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей