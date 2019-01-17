РИАМО - 17 янв. В Москве за последние 69 лет погода в крещенскую ночь в большинстве случаев оказалась умеренно морозной – было не холоднее минус 15 градусов, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мои коллеги выписали архивные данные за вторую половину прошлого века и за 19 лет нынешнего века. Мы проанализировали данные о том, какой же температурный режим 19 января был в Москве», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в указанном периоде среднесуточная температура в Москве 19 января составляла минус 9,4 градуса. Средние дневные температуры колебались от минус 5 до минус 6 градусов, ночные - от минус 13 до минус 15 градусов. При этом морозной ночь считается при температурном режиме ниже 15 градусов.

«В прошлом веке погода в диапазоне положительных значений до отметки минус 5 градусов наблюдалась в 24% случаев. Легкая, умеренная погода - от минус 5 до минус 10 градусов - тоже в 24% случаев. В диапазоне от 10 до 15 градусов ниже нуля – 20%. То есть в 68% случаев в ночь на 19 января температура была выше отметки минус 15 градусов», - добавил Вильфанд.

За 50 лет прошлого века температуры от минус 15 до минус 20 градусов отмечались в 16% случаев, а морозная погода, с температурой от минус 20 до минус 25 градусов – в 12% случаев. Холоднее минус 25 градусов было в около 4% случаев.

Таким образом за вторую половину ХХ века погода в столице в крещенскую ночь в 68% случаев была умеренно холодной.

«За 19 лет XXI века оказалось, что в 37% случаев температура была в положительных значениях до минус 5 градусов, в 31% случаев было от 5 до 10 градусов ниже нуля; от 10 до 15 градусов ниже нуля – в 11% случаев. То есть в диапазоне, когда температура выше отметки минус 15 градусов, уже наблюдается более 70% случаев. Это соответствует глобальному потеплению, которое сказывается в зимний режим», - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что погода в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов была в этом веке в 19% случаев.

«Можно утверждать, что ярко выраженной температуры в ночь на 19 января не бывает», - заключил Вильфанд.