РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и Москву 18 января придет оттепель, днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов, ожидается метель, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра будет заметное потепление, вторая оттепель за этот год. Ночные температуры — минус 1 – минус 3 градуса, по области — от 0 до минус 5 градусов. Днем в Москве — от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, а также пойдет снег с метелью.

«Сегодня температуры минус 5 – минус 7 градусов, такой умеренный морозец после первой оттепели, которая была в начале недели», - добавил Вильфанд.

По его словам, на Крещение, 19 января, столбик термометра днем и ночью будет находиться на уровне минус 4-6 градусов.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 18 января из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели.