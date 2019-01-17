РИАМО - 17 янв. Около 1,5 миллиардов рублей удалось сэкономить на государственных закупках малого объема в 2018 году благодаря запуску специализированного портала в Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

«В Подмосковье 1 апреля введен в действие электронный магазин закупок малого объема. До этого закупки находились несколько в тени. Мы их из тени вывели. За девять месяцев размещено более 100 тысяч закупок на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Экономия за девять месяцев составила 19% или порядка 1,5 миллиардов рублей», - сказала Волкова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что доля расторгаемых контрактов данных закупок весьма низкая.

По ее словам, подмосковный электронный магазин стал одним из самых посещаемых порталов по малым закупкам в России, за последние три месяца более 10 миллионов просмотров. Число уникальных пользователей выросло почти в три раза - до 96 тысяч.

Наибольшие объемы госзакупок у министерств здравоохранения, образования, соцразвития. Среди муниципальных образований лидируют Богородский и Дмитровский городские округа, городской округ Красногорск, Сергиево-Посадский и Одинцовский районы.