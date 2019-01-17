РИАМО – 17 янв. Власти пообещали рассмотреть вопрос включения в проект «Умный город» установку газовых анализаторов, сообщил журналистам в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Как уточняется на сайте приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», задача проекта «Умный город» - сделать использование энергоэффективных, экономичных решений повсеместным на территории России не только в коммунальном комплексе, но и при формировании городской среды.

«Все смарт-технологии, которые сделают нашу жизнь безопаснее, безусловно могут войти в проект «Умный город». Вопрос расчетов, экономики процесса. Если такая инициатива (о включении в проект «Умный город» установки газовых анализаторов - ред.) в министерство поступит, мы ее обсудим», - сказал Чибис в ходе Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.