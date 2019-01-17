РИАМО – 17 янв. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2018 году на Московскую железную дорогу поступило 35 скоростных электропоездов «Ласточка», предназначенных для перевозки пассажиров на Московском центральном кольце, межрегиональных и экспресс-маршрутах, в том числе в других регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Весной 2018 года компания РЖД завершила программу по обновлению парка «Ласточек» на МЦК, которая началась в конце 2016 года. В депо «Подмосковная» было поставлено 42 адаптированных под городские перевозки электропоезда.

«Для удобства пассажиров, учитывая специфику городских перевозок, в новых «Ласточках» была изменена компоновка кресел. За счет этого увеличился проход, стало просторнее в салоне и удобнее перемещаться по составу. Выросла вместимость каждого состава, что позволило увеличить провозную способность», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в первом и последнем вагонах каждого поезда расположились специальные места для маломобильных пассажиров, а во втором и четвертом – установлены стойки для провоза велосипедов в неразобранном виде.

«В поездах установлены поручни и мультимедийные системы навигации», – подчеркивается в пресс-релизе.

Обновление подвижного состава является стратегической задачей ОАО «РЖД». Благодаря поступлению современной техники повышается комфорт и безопасность поездок.

«Все «Ласточки», курсирующие по МЦК, произведены в России. При их сборке преимущественно используются компоненты отечественного производства», – резюмируется в сообщении.