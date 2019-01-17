РИАМО - 17 янв. Выборы совета депутатов Одинцовского городского округа планируют провести весной 2019 года, совет депутатов определит главу нового муниципалитета, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В четверг Мособлдума в третьем чтении одобрила законопроект о создании Одинцовского городского округа на территории Одинцовского района Подмосковья. В новом муниципалитете объединяются поселения района и территория Звенигорода.

«Будет проведена полноценная избирательная кампания по выбору совета депутатов, на этот процесс уйдет несколько месяцев. Думаю, что выборы будут назначены на апрель-май», - сказал Иванов журналистам.

Он отметил, что совет депутатов определит главу городского округа.

«Общий консолидированный бюджет городского округа составит порядка 20 миллиардов рублей», - заключил Иванов.

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