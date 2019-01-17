РИАМО - 17 янв. Сформировать транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов столицы из новых дорог и линий метро планируется к 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для полноценного вовлечения новых территорий в городское развитие необходимо создание устойчивых транспортных связей – полноценного транспортного каркаса. Основные направления его развития утверждены и уже реализуются. К 2023 году будет существенно расширена транспортная сеть в новых округах, причем появятся как новые дороги, так и новые участки метро», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже сейчас на стадиях строительства и проработки находятся более 15 станций метро.

«За это время планируется приступить к строительству новой – Коммунарской линии метро, завершить продление Сокольнической линии от «Саларьева» до «Коммунарки» и Калининско-Солнцевской ветки до «Внукова». Также к этому времени планируется проработать документацию для строительства еще одной новой линии с выходом в ТиНАО – Бирюлевской», – подчеркнул заместитель мэра.

При этом на базе строящихся станций метро планируется разместить транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками. Появятся и новые станции на реконструируемых железнодорожных направлениях – Курском и Киевском.

Хуснуллин добавил, что до конца 2023 года в новой Москве будет построено 273 километра дорог и 25 различных транспортных сооружений.

«Помимо завершения реконструкции Калужского, Киевского и Боровского шоссе, будут построены новые поперечные дороги-связки, которые существенно улучшат транспортную ситуацию в ТиНАО и разгрузят МКАД», – сказал заммэра.

За шесть лет в ТиНАО построили более 170 километров дорог, 19 мостов, тоннелей и эстакад, а также открыли станции метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

14 января мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Основные строительные работы на участке завершены, в мае его планируют открыть для пассажиров.