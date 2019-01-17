РИАМО - 17 янв. Включение подмосковного Звенигорода в Одинцовский городской округ даст толчок для развития туристического потенциала муниципалитета, также реформа позволит экономически поддержать военные городки, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В четверг Мособлдума в третьем чтении одобрила законопроект о создании Одинцовского городского округа на территории Одинцовского района Подмосковья. В новом муниципалитете объединяются поселения района и территория Звенигорода.

«Объединение позволит нам решить ряд старых проблем города Звенигорода. У Звенигорода дотационный бюджет, который составляет около 1 миллиарда рублей, из которых собственные доходы 537 миллионов рублей. При 45 тысячах жителей. Напомню, что в Барвихе при 7,2 тысячи проживающих бюджет 900 миллионов рублей. Консолидированный бюджет Одинцовского района составляет 19 миллиардов рублей, конечно, он самодостаточный, недефицитный», — сказал Иванов.

Он добавил, что включение Звенигорода в городской округ может стать мощным драйвером для его развития.

«Объединение - стратегический вопрос для нашей территории», - подчеркнул Иванов.

Он отметил, что территории Звенигорода и Одинцовского района уже находятся в единой юрисдикции правоохранительных органов, военкоматов, входят в единый медицинский округ, избирательный округ. Планируются серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, общественных пространств, туристических объектов.

«Также финансовая помощь нужна и нашим военным городкам - и в Кубинке, и в Вяземах, и другим территориям, которые пока являются дотационными, и им нужна финансовая помощь. Объединение позволит справедливо распределять финансовые средства», - заключил Иванов.

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