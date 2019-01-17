РИАМО - 17 янв. В Московском авиационном центре продолжается усиленная работа по подготовке экипажей санитарных вертолетов, до конца января в состав дежурных сил будут включены еще два пилота, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Он отметил, что эти пилоты переучились с пожарного вертолета Ка-32 на санитарный ВК117 и прошли специальную программу подготовки ввода в строй.

«Программа ввода в строй нужна для того, чтобы пилоты могли не просто летать на вертолете ВК1117С-2, а выполнять авиационные работы по стандартам нашего учреждения, предъявляемые к экипажам, работающим по оказанию медицинской», - сказал собеседник агентства.

В результате такой подготовки пилоты Московского авиационного центра приобретают устойчивые навыки техники пилотирования, навигации в условиях плотной городской застройки и организации взаимодействия с медицинской бригадой.

«Это позволяет им сосредоточиться на подборе ближайших площадок к месту ДТП, либо другой чрезвычайной ситуации, а самое главное - на выполнении своей основной задачи по оперативной эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В течение 7-20 минут (в зависимости от дальности полета - ред.) экипажи санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» доставляют пациентов в профильные клиники, укладываясь в «золотой час», что повышает их шансы на спасение и полное выздоровление», - уточнил сотрудник пресс-службы.

В феврале летный отряд Московского авиационного центра планирует ввести в строй и включить в список дежурных сил санитарных вертолетов еще четырех человек.

За 2018 год экипажами санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» было эвакуировано с мест ДТП и других ЧС и доставлено в лечебные организации столицы 526 человек. С начала 2019 года - более 10.