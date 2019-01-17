РИАМО - 17 янв. Около трети чиновников могут сократить в Одинцовском городском округе в рамках административной реформы, это позволит сэкономить порядка 300 миллионов рублей, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В четверг Мособлдума в третьем чтении одобрила законопроект о создании Одинцовского городского округа на территории Одинцовского района Подмосковья. В новом муниципалитете объединяются поселения района и территория Звенигорода.

«Благодаря созданию городского округа значительно сократятся расходы на чиновников, на содержание аппарата. Мы высчитывали в теории, эта сумма составляла 300 миллионов в год, но территория большая, жизнь может внести коррективы. Все будет прозрачно, вся экономия, которую мы получим в рамках административной реформы, всем будет известна. Всего в районе и с учетом Звенигорода порядка 800 чиновников, удастся сократить на 30-40%», - сказал Иванов журналистам.

Он отметил, что администрацию в Звенигороде и удаленных поселениях планируется сохранить, чтобы у жителей не возникало сложностей. Чиновникам, которые выпадут из административной системы, помогут найти работу.

«За каждого человека мы будем биться, найдем людям применение, в том числе будем обращаться в коммерческие структуры. Мы откроем новые офисы МФЦ в шаговой доступности», - добавил Иванов.

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