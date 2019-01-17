РИАМО – 17 янв. Застройщик ЖК «Шереметьевский» на северо-востоке Москвы может начать реализацию квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в корпусах первого и второго этапов строительства, говорится в сообщении пресс-служб Москомстройинвеста.

Ранее надзорный орган одобрил реализацию квартир в 8 жилых корпусах ЖК «Шереметьевский». Он расположен на Складочной улице, владение 6 (СВАО).

«Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «Борец» (входит в ГК ПИК), которое возводит данную жилую застройку», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она подчеркнула, что застройщик может приступить к реализации квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в корпусах первого и второго этапов строительства.

Как отметили в компании застройщика, в рамках реализации проекта планируется возвести 15 монолитно-железобетонных строений, высота которых составит в 11–14 этажей.

«В составе объектов социальной инфраструктуры планируется открыть три детских сада, школу, поликлинику. Комплекс будет оснащен подземными паркингами», – добавляется в сообщении.

По закону о долевом строительстве, ООО «Борец» должен вносить в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

«Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест», – резюмируется в материале.