РИАМО - 17 янв. В подмосковные образовательные учреждения в 2018 году трудоустроились более 1440 молодых специалистов, что на 14% больше годового плана, в этом году планируется привлечь 1240 начинающих учителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Специалисты привлекаются разными способами, в их числе: с помощью заключения целевых договоров с вузами, создания специализированных педагогических классов, а также благодаря мерам соцподдержки.

«Подмосковье предоставляет молодым учителям все возможности для жизни и профессиональной реализации. Например, для них существуют ежемесячные доплаты, которые в сентябре прошлого года были увеличены и составляют сейчас 6 тысяч рублей», – отметила Забралова.

По ее словам, также молодой специалист может получить так называемые подъемные выплаты в размере до 150 тысяч рублей. Пособие выплачивается в два этапа: в год поступления на работу выплачивается 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей – в конце второго года работы. Реализуется и программа «Социальная ипотека», благодаря которой специалист может обзавестись собственной квартирой в регионе.

Подмосковье занимает лидирующие позиции по подготовке педагогических кадров: из 120 направлений подготовки областных вузов больше половины – педагогические специальности.