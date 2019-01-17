РИАМО - 17 янв. В этом году в Подмосковье планируется завершить реконструкцию трех зданий с последующим открытием в них объектов сферы здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 год в муниципальных образованиях региона запланирована реализация 34 проектов медицинских учреждений, в том числе 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

«В этом году планируем провести реконструкцию трех объектов под медицинские учреждения. Они расположены в Дмитровском городском округе и Орехово-Зуеве, а также в Ленинском муниципальном районе», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Реконструкция здания детского сада под поликлинику Куровской городской больницы осуществляется на Коммунистической улице в Куровском городского округа Орехово-Зуево. В городе Дмитрове на Больничной улице будет реконструирован хирургический корпус под детский клинико-диагностический центр Дмитровской горбольницы, рассчитанный на 250 посещений в смену.

Также в рамках реализации госпрограммы предусмотрена реконструкция здания прачечной-общежития-котельной в Видновский специализированный дом ребенка. Объект расположен на Школьной улице в городе Видное.

Строительно-монтажные работы на указанных объектах планируется завершить в третьем квартале текущего года.