РИАМО - 17 янв. Днем в четверг в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды без осадков, местами порывы южного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — минус 4-5 градусов, Северном — минус 4-5 градусов, Северо-Восточном — минус 4 градуса, Восточном — минус 4-5 градусов, Юго-Восточном — минус 4-5 градусов, Южном — минус 4-5 градусов, Юго-Западном — минус 5 градусов, Западном — минус 4-6 градусов, Северо-Западном — минус 4-5 градусов», – говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха минус 5 градусов, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха минус 5 градусов, местами порывы до 12 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, снега, обледенения и метели.