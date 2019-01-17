РИАМО – 17 янв. Жители столицы смогут увидеть сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец – Альдебарана, говорится в сообщении пресс-службы Московского Планетария.

«17 и 18 января небесная пара сблизится после заката Солнца над южным горизонтом. В 21:20 (17 января – ред.) по московскому времени их будет разделять чуть больше градуса. Астрономы поясняют, что один градус – это расстояние между светилами, равное двум видимым диаметрам Луны», – отмечается в сообщении.

Сотрудник Московского Планетария, астроном Людмила Кошман уточнила, что сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере.

«Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов», – добавила она.

В эти январские дни Луна будет недолго гостить в созвездии Тельца.

«Альдебаран является главной звездой этого созвездия и хорошо различима по заметному красноватому оттенку. В ясную погоду на зимнем небе можно разглядеть и другие яркие звезды: Капеллу, Бетельгейзе, Ригель, Процион и Сириус», – заключается в материале.