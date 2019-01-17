РИАМО - 17 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили на фитосанитарном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в Москве нашли зараженные табачной белокрылкой срезы цветов лизиантуса из Нидерландов, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в материале.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.